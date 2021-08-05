На Харьковщине СБУ пришла с обысками к членам Нацкорпуса, в организации заявили о политических мотивах

Эту информацию Общественному 5 августа подтвердила пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лилия Домашевская.



"Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, проводятся обыски, участниками являются "Нацкорпус". После проведения всех оперативно-следственных действий мы предоставим комментарий", - сказала Домашевская.



По ее словам, обыски проводят на территории Харькова и Харьковской области. В уголовном деле, она не уточняет до завершения оперативных действий.



Кроме того, в организации считают преследование "политическим"



"Именно тех, кого мы знаем, людей, которые реально наши, это 10 адресов, на которые сегодня ворвались. Но я не знаю, сколько их всего, я думаю, что для них цель - любые активные ветераны и патриоты. Все переворачивают. Я точно знаю, что у ребят изымают телефоны, ноутбуки. что хотят найти, пока нам не известно ", - сказал Жорин.



По его данным, в настоящее время никаких подозрений его соратникам не предъявляли. По его неподтвержденным данным, речь идет о деле 2018 года.



"Вообще никому из ребят не сообщали - ни подозрения, ни дела. Абсолютно ничего. И сегодня утром просто вломились спецназовцы по адресам, где живут ребята. Вроде есть какое-то дело 2018 года, о котором они сейчас вспомнили", - сказал Жорин.



Обыски он называет борьбой власти во главе с президентом Украины против "активной части улицы", а также видит в этом "пророссийский след".

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