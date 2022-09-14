На Харьковщине с 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов, - Маляр
В Харьковской области освобождены он оккупации армии РФ около 388 населенных пунктов, это 8 500 квадратных километров и 150 тысяч украинцев
Об этом информирует в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
С 6 сентября в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили около 8 500 кв. км – это 388 населенных пунктов, примерно 150 тысяч человек.
"Очень важно их воспринимать в общем контексте войны, а не по отдельности. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель", - подчеркнула Маляр.
Замминистра пишет, что данные относительно деоккупированных территорий Харьковской области постоянно уточняются, потому что "процесс в динамике".
"Освобожденные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно - отличаться", – добавляет Маляр.
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные добыли российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области, в районе села Тернова, и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
- Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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