Об этом информирует в фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

С 6 сентября в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили около 8 500 кв. км – это 388 населенных пунктов, примерно 150 тысяч человек.

"Очень важно их воспринимать в общем контексте войны, а не по отдельности. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель", - подчеркнула Маляр.

Замминистра пишет, что данные относительно деоккупированных территорий Харьковской области постоянно уточняются, потому что "процесс в динамике".

"Освобожденные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно - отличаться", – добавляет Маляр.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные добыли российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.

Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области, в районе села Тернова, и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.