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Главная война с Россией На Харьковщине с 5 мая украинские защитники освободили 23 населенных пункта от оккупантов

На Харьковщине с 5 мая украинские защитники освободили 23 населенных пункта от оккупантов

19 мая, 2022 четверг
17:49
война с Россией

На пресс-конференции, 19 мая, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщил, что на Харьковском направлении от российских оккупантов с 5 мая освободили 23 населенных пункта

Об этом информирует на странице в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск. Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отвлечь наши силы от основных направлений", - рассказал Алексей Громов.

Заместитель начальника Генштаба отмечает, что главной целью армии РФ пока остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Упорные бои продолжаются на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. На Донецком противник с применением авиации пытается наступать по всей линии столкновения.

Кроме того, сохраняется вероятность наступления и на других направлениях, однако такие активные действия утомляют врага, рассказывает бригадный генерал.

"В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза ракетных ударов по территории Украины с корабельного состава России. Кроме того, корабли оккупанта блокируют гражданское судоходство. В целях имитации угрозы высадки морского десанта, противник постоянно совершает провокационные действия", - добавил заместитель начальника Генштаба ВСУ.

  • 11 мая стало известно, что в Харьковской области украинские подразделения продолжают успешные наступательные действия, освободив от оккупантов село Питомник.
  • 30 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в результате наступления украинских военных в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
  • Накануне глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об освобождении от оккупантов и взятии под полный контроль села Руска Лозова, откуда россияне обстреливали Харьков.

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