На Харьковщине российский вертолет обстрелял технику своих войск, - Синегубов
В Харьковской области вертолет захватчиков нанес авиаудар по военной технике своих же российских войск
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Стало известно, что утром российский вертолет по ошибке уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане Харьковской области.
Глава ОГА информирует, что именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.
"Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских захватчиков", - комментирует Синегубов.
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