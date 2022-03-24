На Харьковщине российский вертолет обстрелял технику своих войск, - Синегубов

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.



Стало известно, что утром российский вертолет по ошибке уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане Харьковской области.



Глава ОГА информирует, что именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.

"Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских захватчиков", - комментирует Синегубов.



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