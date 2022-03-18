В Харьковской области россияне цинично убили украинских пограничников: Информация опровергнута. Страницу главы ГПСУ взломали

Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил в своем Facebook.



Дейнеко обратился к русским на русском и пообещал отомстить.



"Хочу, чтобы эта информация дошла до российских убийц. Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Ценически. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски. Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото и т.д.. Теперь всю свою жизнь я посвятю тому, чтобы отомстить.Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты. жены, дети, родители, братья, сестры. ВСЕ!!!Мы убьем всех. Весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания, что такие орки когда-то жили", - написал Сергей Дейнеко.



Через час Дейнеко удалил прошлое сообщение в Facebook и сообщил, что его страницу взломали.



"Друзья и враги! Моя страница была сломана. Война, в том числе и на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные методы. Российские пропагандоны первыми же и распространили собственноручно созданный фейк. Несмотря на это мы продолжим свою борьбу и Победа будет за нами ", – написал Сергей Дейнеко. Через час Дейнеко удалил прошлое сообщение в Facebook и сообщил, что его страницу взломали."Друзья и враги! Моя страница была сломана. Война, в том числе и на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные методы. Российские пропагандоны первыми же и распространили собственноручно созданный фейк. Несмотря на это мы продолжим свою борьбу и Победа будет за нами ", – написал Сергей Дейнеко.