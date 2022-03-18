В Харьковской области россияне цинично убили украинских пограничников: Информация опровергнута. Страницу главы ГПСУ взломали
Сегодня ночью под Харьковом российские оккупационные войска цинично убили украинских пограничников
Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил в своем Facebook.
Дейнеко обратился к русским на русском и пообещал отомстить.
"Хочу, чтобы эта информация дошла до российских убийц. Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Ценически. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски. Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото и т.д.. Теперь всю свою жизнь я посвятю тому, чтобы отомстить.Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты. жены, дети, родители, братья, сестры. ВСЕ!!!Мы убьем всех. Весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания, что такие орки когда-то жили", - написал Сергей Дейнеко.
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