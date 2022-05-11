Об этом в фейсбуке написал начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"Во время работы в поле на Харьковщине, прямо в трактор попала ракета, выпущенная с российского самолета. 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в больницу", - подчеркнул он.

Следователи и прокурор осмотрели место происшествия. Начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

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