На Харьковщине российская ракета попала в трактор, ранен водитель
На Харьковщине ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения
Об этом в фейсбуке написал начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
"Во время работы в поле на Харьковщине, прямо в трактор попала ракета, выпущенная с российского самолета. 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в больницу", - подчеркнул он.
Следователи и прокурор осмотрели место происшествия. Начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.
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