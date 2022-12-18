На Харьковщине российская мина убила двух местных жителей
В селе Довгенькое Изюмского района двое местных мужчин подорвались на мине, оставленной после себя оккупантами, прокуратура начала уголовное производство
Об этом сообщает офис генерального прокурора в телеграме.
Тела погибших мужчин обнаружили 18 декабря. По данным следствия, двое местных жителей пошли за потерявшимся скотом, но не вернулись в тот день, поэтому родственники обратились к правоохранителям. Тела местных были найдены во время поисков с помощью дрона.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 18 декабря россияне ударили по Купянскому району Харьковщины, в результате чего в населенном пункте Кившаровка был ранен 31-летний фельдшер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное