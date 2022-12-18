Об этом сообщает офис генерального прокурора в телеграме.

Тела погибших мужчин обнаружили 18 декабря. По данным следствия, двое местных жителей пошли за потерявшимся скотом, но не вернулись в тот день, поэтому родственники обратились к правоохранителям. Тела местных были найдены во время поисков с помощью дрона.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

18 декабря россияне ударили по Купянскому району Харьковщины, в результате чего в населенном пункте Кившаровка был ранен 31-летний фельдшер.

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