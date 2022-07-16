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Главная война с Россией На Харьковщине россияне за сутки убили трех человек, еще троих ранили, уничтожили дом

На Харьковщине россияне за сутки убили трех человек, еще троих ранили, уничтожили дом

16 июля, 2022 суббота
10:23
война с Россией

На Харьковщине 15 июля оккупанты убили трех человек, еще троих ранили, обстреляли дом, школу и магазин

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - отметил он.

Россияне разрушили многоквартирное здание, повредили школу, магазин строительных материалов. На месте попаданий работают профильные службы, спасатели продолжают разбирать завалы.

В течение 15 июля оккупанты также обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Люди не пострадали.

В Харькове в ночь на 16 июля обстрелы не зафиксированы.

"Обращаемся ко всем жителям области: не игнорируйте сигналы воздушных тревог, максимально находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Олег Синегубов.

  • 14 июля в Харьковской области ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов.

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