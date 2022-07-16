На Харьковщине россияне за сутки убили трех человек, еще троих ранили, уничтожили дом
На Харьковщине 15 июля оккупанты убили трех человек, еще троих ранили, обстреляли дом, школу и магазин
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - отметил он.
Россияне разрушили многоквартирное здание, повредили школу, магазин строительных материалов. На месте попаданий работают профильные службы, спасатели продолжают разбирать завалы.
В течение 15 июля оккупанты также обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Люди не пострадали.
В Харькове в ночь на 16 июля обстрелы не зафиксированы.
"Обращаемся ко всем жителям области: не игнорируйте сигналы воздушных тревог, максимально находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Олег Синегубов.
- 14 июля в Харьковской области ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное