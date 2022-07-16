Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - отметил он.

Россияне разрушили многоквартирное здание, повредили школу, магазин строительных материалов. На месте попаданий работают профильные службы, спасатели продолжают разбирать завалы.

В течение 15 июля оккупанты также обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Люди не пострадали.

В Харькове в ночь на 16 июля обстрелы не зафиксированы.

"Обращаемся ко всем жителям области: не игнорируйте сигналы воздушных тревог, максимально находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Олег Синегубов.

14 июля в Харьковской области ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов.

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