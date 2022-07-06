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На Харьковщине россияне за сутки ранили трех человек, в том числе ребенка

6 июля, 2022 среда
10:04
война с Россией

В Харьковской области 5 - 6 июля россияне ранили трех человек, обстреляли дома, школу, админздание и поле

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Около 01 часа россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском - в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения, которое на фото", - отметил он.

На протяжении суток оккупанты накрыли огнем Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. В результате горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

"За сутки по области пострадали 3 человека: 2 - Чугуевский район, среди них - ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", - подчеркнул Олег Синегубов.

Украинские защитники удерживают позиции. Наступательные операции РФ безуспешны.

  • 4 июля ВСУ в Харьковской области уничтожили личный состав, бронетехнику и склад боеприпасов оккупанта.

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Военные новости
Олег Синегубов
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