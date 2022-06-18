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На Харьковщине россияне за сутки ранили трех человек, повреждены дома

18 июня, 2022 суббота
14:56
война с Россией В предместье Харькова

В границах Харьковской области 17 - 18 июня оккупанты ранили 3 человек, повредили дома и предприятия

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

Ночью 18 мая оккупанты из реактивных систем залпового огня били по Киевскому району Харькова. В доме горели балконы квартир на трех этажах. Кроме того, россияне попали в одно из коммунальных предприятий. В результате обстрелов никто не погиб.

"В город возвращаются харьковчане. Важно не терять бдительность. Каждую пятницу проводим тренинги для населения. Учим, как вести себя во время обстрелов, как оказывать медицинскую помощь. Война продолжается, должны знать, как защитить себя и родных", - отметил руководитель. ова.

На протяжении суток россияне били по Циркунам, Дергачам и Золочевской громаде.

"Ночью впервые обстреляли село Фартушное. Ракета попала в помещение сельхозпредприятия. Жертв нет", - отметил Олег Синегубов.

За сутки госпитализировали двух жителей Первомайска и одного - из Руской Лозовой.

"У врага остается все меньше сил для наступления. ВСУ держат рубежи и постепенно переходят к контрнаступательным действиям - освободили с. Дмитровка на Изюмщине. Нам важен каждый населенный пункт, ведь защищаем свое! Каждый день общаюсь с бойцами, защитники мотивированы и прилагают максимальные усилия, чтобы освободить Харьковщину!" – подчеркнул глава ОВА.

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