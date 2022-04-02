В Харьковской области россияне взорвали дамбу на реке Оскол, подтопило часть одноименного села. Вода дошла до Святогорска Донецкой области

Об этом Общественному сообщил председатель Оскольской громады Геннадий Загоруйко.

"Село Оскол разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками. Село постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет", - сказал он.



На том берегу, по данным главы громады, могут оставаться около 2 тыс. человек.

По словам Загоруйко, если разрушения будут больше, может задеть другие села.



Издание "Новости Донбасса" сообщает, что из-за прорыва дамбы разлилась и река Сиверский Донец.



Она уже дошла до Студенки и Святогорска.