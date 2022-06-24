Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Ночью оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова, возле ХТЗ. Поврежден спортивный объект. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также россияне обстреляли Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы. В результате разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. Также ранены и погибшие.

"В Чугуеве вчера ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей 6 и 9 лет. Еще 1 человек ранен в с. Большая Бабка. В Золочеве 1 человек ранен. В с. Андреевка Изюмского района ранены 2 гражданских. В г. Балаклея вчера 2 человека погибли. Сегодня утром в результате обстрела 1 женщина ранена, еще 1 женщина погибла, а ее мужчина получил ранение. Сегодня утром был обстрелян с. Кутузовка Харьковского района. 1 человек получил ранение", - отметил Олег Синегубов.

На линии фронта продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании ранее занятых позиций и активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. В районе Изюма россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовят продолжение наступления в направлении Славянска. ВСУ продолжают уничтожать кафиров и удерживать свои рубежи.

23 июня от вражеских обстрелов Харьковской области погибли два мирных жителя, еще по меньшей мере 10 человек ранены - среди них два ребенка.

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