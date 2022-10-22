На Харьковщине россияне убили 10-летнего ребенка, ранили его дедушку и бабушку
В Харьковской области 25 февраля российский снайпер убил 10-летнюю девочку, а во время повторного обстрела были ранены ее дедушка и бабушка
Об этом сообщили в телеграмме МВД.
Село Новый Бурлук 24 февраля оказалось под оккупацией. По словам местных, россияне поселялись в их домах, отбирали автомобили, забирали домашний скот, еду, мародерили и убивали.
Дедушка убитой 10-летней девочки Николай Кившара рассказал, что до начала полномасштабной войны она с родителями жила в Харькове. В деревню ребенка перевезли, потому что считали это более безопасным. Вместе с дедушкой 25 февраля девочка поехала в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер прострелил их автомобиль. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь.
По дороге в больницу Чугуева семья снова попала под российский обстрел. Девочка погибла, а дедушка и бабушка получили ранения. Мужчина нес тело внучки в ближайшую деревню. Сначала он похоронил ее во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.
Полиция расследует убийство ребенка русским снайпером.
- По состоянию на 21 октября российские оккупанты убили 429 детей и ранили более 817 с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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