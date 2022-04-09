На Харьковщине россияне расстреляли главу лесхоза
В Харьковской области российские военные расстреляли автомобиль директора Волчанского лесного хозяйства Сергея Пиева, мужчина погиб на месте
Об этом сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства Facebook.
"От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство". 8 апреля, возвращаясь домой после рабочего дня, его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.
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