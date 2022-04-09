На Харьковщине россияне расстреляли главу лесхоза

Об этом сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства Facebook.



"От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство". 8 апреля, возвращаясь домой после рабочего дня, его машина была расстреляна из стрелкового оружия. Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb