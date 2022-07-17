Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Этой ночью российские оккупанты снова ракетами ударили по Харькову. Около 3:00 в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение", - подчеркнул он.

В ночь на 17 июля россияне активно обстреливали Дергачевскую общину. В результате горели производственные здания, автомобиль.

В Чкаловской общине оккупанты привели к возгоранию крыши частного дома. Люди не пострадали.

В Харьковской области продолжаются боевые действия. Россияне пытаются удержать занятые позиции, перегруппировываются, ведут воздушную разведку. Бои продолжаются на Изюмском направлении, где ВСУ не пропускают окупантов и не теряют своих позиций.

16 июля Институт исследования войны сообщил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, приказал своей армии захватить Харьков и остальную неоккупированную область, несмотря на вероятное поражение.

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