На Харьковщине россияне ранили 4 человека за сутки, повреждены дома
На Харьковщине 16 июня оккупанты ранили 4 человека, повредили дома, школу, автомобили
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области. В Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия, жертв и пострадавших нет", - отметил он.
Россияне попали по частным домовладениям в Дергачах. В Песочине горели хозяйственное здание и техническое здание.
В Коробочкино поврежден частный дом и гараж. Также россияне уничтожили частный автотранспорт.
По Золочеву захватчики били кассетными боеприпасами. В результате была ранена 82-летняя женщина. В Морозовке Изюмского района ранения получил 70-летний мужчина.
"В общей сложности в Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены. Это все военные преступления российских оккупантов!" – подчеркнул Олег Синегубов.
На линии фронта продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытались осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понесли потери и отошли.
"В районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении г. Славянска. Наши защитники отбивают все атаки врага, наносят ему ощутимые потери. Помогаем ВСУ и приближаем победу!" – добавил глава ОВА.
- Ночью 16 июня в Харькове оккупанты обстреляли пищевое предприятие, повредив цех, офисы, склады и транспорт. Было начато уголовное производство.
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