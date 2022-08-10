Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .

Он отметил, что в течение 9 августа оккупанты не обстреливали Харьков, однако били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов области.

"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", – подчеркнул он.

В Циркунах захватчики ранили 64-летнюю женщину. Ее состояние – средней тяжести.

На линии фронта россияне бьют по украинским позициям из танков, ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты пытались вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, однако понесли потери и отступили под огнем ВСУ. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор. Украинские военные удерживают позиции и уничтожают россиян.

9 августа Сергей Пархоменко, военнослужащий ВСУ, заявил, что запугивание врага относительно наступления на Харьков значительно преувеличено, потому что противник даже со стороны Казачьей Лопани не может продвинуться в сторону областного центра.

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