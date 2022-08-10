На Харьковщине россияне обстреляли дома, гаражи, устроили пожары и ранили женщину
В Харьковской области 9 августа россияне убили женщину, обстреляли дома, гаражи, магазин и устроили 16 пожаров
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
Он отметил, что в течение 9 августа оккупанты не обстреливали Харьков, однако били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов области.
"Больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в с. Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали фактически непрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", – подчеркнул он.
В Циркунах захватчики ранили 64-летнюю женщину. Ее состояние – средней тяжести.
На линии фронта россияне бьют по украинским позициям из танков, ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты пытались вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, однако понесли потери и отступили под огнем ВСУ. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор. Украинские военные удерживают позиции и уничтожают россиян.
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