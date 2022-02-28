На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.



"То, что сейчас происходит в Харькове, - это военное преступление! Это геноцид Украинского народа. Гибнут десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие" – сказал он.



По словам Синегубова, российский враг обстреливает жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры и позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне.



Обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь. Поэтому власти не могут вовремя задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия.



Глава военной администрации заявил, что по состоянию на 16:00 в Харькове 11 погибших и десятки раненых.

Напомним, 28 февраля Харьков обстреляли "Градами", советник МВД заявляет о "десятках раненых".