На Харьковщине россияне обстреливают мирные районы из тяжелой артиллерии, погибли 11 человек, - глава ОГА
В Харьковской области в результате обстрелов власти не могут задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"То, что сейчас происходит в Харькове, - это военное преступление! Это геноцид Украинского народа. Гибнут десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это преступление. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие" – сказал он.
По словам Синегубова, российский враг обстреливает жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры и позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне.
Обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь. Поэтому власти не могут вовремя задействовать спасательные службы и ликвидировать последствия.
Глава военной администрации заявил, что по состоянию на 16:00 в Харькове 11 погибших и десятки раненых.
- Напомним, 28 февраля Харьков обстреляли "Градами", советник МВД заявляет о "десятках раненых".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное