Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

"По данным следствия, около 4:00 12 июня 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии с. Черноглазовка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домовладений. Около 9:00 российские военные открыли огонь по с. Зрубанка Богодуховского района, что привело к повреждению жилых домов", - подчеркнули в ведомстве.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

11 июня на Харьковщине россияне убили трех человек, ранили еще четырех, обстреляли дома и вызвали пожары.

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