На Харьковщине россияне накрыли огнем Богодуховский район: повреждены дома
Утром 12 июня в Харьковской области россияне обстреляли из артиллерии Богодуховский район и повредили ряд домов
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По данным следствия, около 4:00 12 июня 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии с. Черноглазовка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домовладений. Около 9:00 российские военные открыли огонь по с. Зрубанка Богодуховского района, что привело к повреждению жилых домов", - подчеркнули в ведомстве.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- 11 июня на Харьковщине россияне убили трех человек, ранили еще четырех, обстреляли дома и вызвали пожары.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное