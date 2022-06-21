Об этом сообщает Чугуевская районная государственная администрация Харьковской области.

Как отмечается, минирование ею россияне проводят с помощью реактивных систем залпового огня, в частности "Ураган" или вертолетной системой дистанционного минирования только на почву.

РДА сообщает, что мина может иметь зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.

"Обнаружив ПТМ-1, другие боеприпасы, их остатки или подозрительные предметы срочно звоните в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям по номеру 101. Не подходите к ним и не берите в руки", - отмечает РГА.

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