На Харьковщине россияне дистанционно минируют Чугуевский район противотанковыми минами, - РГА
РГА сообщает, что на территории Чугуевского района возможно наличие вражеских противотанковых мин ПТМ-1
Об этом сообщает Чугуевская районная государственная администрация Харьковской области.
Как отмечается, минирование ею россияне проводят с помощью реактивных систем залпового огня, в частности "Ураган" или вертолетной системой дистанционного минирования только на почву.
РДА сообщает, что мина может иметь зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.
"Обнаружив ПТМ-1, другие боеприпасы, их остатки или подозрительные предметы срочно звоните в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям по номеру 101. Не подходите к ним и не берите в руки", - отмечает РГА.
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