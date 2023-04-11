Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что предателей удалось обнаружить в ходе спецоперации СБУ в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Злоумышленники собирали для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской громады. Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.

"Прежде всего, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с РФ и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информацию о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, одним из участников враждебной группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских разведывательных задач он приступил только в начале этого года.