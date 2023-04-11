На Харьковщине разоблачили вражеских информаторов, которые собирали разведданные относительно оборонных линий
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что СБУ задержала двух жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что предателей удалось обнаружить в ходе спецоперации СБУ в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к проведению разведывательно-подрывной деятельности.
Злоумышленники собирали для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской громады. Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов.
"Прежде всего, их интересовали сведения об обустройстве оборонных линий вдоль границы с РФ и пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также агрессор разыскивал информацию о текущей общественно-политической обстановке в приграничном регионе, пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, одним из участников враждебной группы является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с агрессором. При этом к выполнению вражеских разведывательных задач он приступил только в начале этого года.
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