Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик в эфире Еспресо.

"Мы не можем постоянно жить в страхе перед войной, ИПСО, которые постоянно производят на нашу территорию, вроде того, что Харьков скоро захватят, что на том краю у нас постоянно 400 Т-90. Приходит информация на телефоны людей по технологии ИПСО, что кто-то сказал из военных, что есть такая история. Постоянно идет прессинг населения, что на Харьковскую область и Харьков будет мощное наступление, и могут захватить", - подчеркнул он.

Александр Скорик отметил, что находясь под постоянными психологическими атаками, украинцы не смогут победить. Впрочем, по его словам, харьковчане уже привыкли и перестали бояться.

23 января в разведке сообщили, что россияне могут попытаться перейти границу с Украиной на Купянском направлении (Харьковщина). На февраль-март в ГУР МО также прогнозируют обострение на Донбассе

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