Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

"Сегодня около 8 утра рашисты снова обстреляли г. Чугуев. В результате произошло по меньшей мере 2 пожара, а также разрушения. Горели 2 частных дома на площади 70 и 100 кв.м. В последнем пострадали 4 человека, среди которых 2 детей", – говорится в сообщении.

Очаг пожара потушили спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС в 10:40.

В ночь на 23 июня в Харьковской области россияне ранили 7 человек, в том числе двоих детей, повредили предприятие, офисы, склады.

22 июня в результате российского минометного обстрела села Пришиб в Харьковской области погибли пять женщин , которые были у подъезда дома.

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