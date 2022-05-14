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Главная война с Россией На Харьковщине продолжают обстреливать Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую

На Харьковщине продолжают обстреливать Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую

14 мая, 2022 суббота
11:41
война с Россией

13 мая российские военные обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты области. В частности Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую

Об этом информирует в фейсбуке глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Глава области отметил, что возвращаться в освобожденные населенные пункты еще опасно, ведь оккупанты оставили после себя заминированные города и села.

"Наши Вооруженные силы оттесняют врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кроватки и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения.

Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", – пишет Олег Синегубов.

В Харьковской области продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру и доставлять гуманитарную помощь. Особое внимание уделяется жителям освобожденных территорий.

"Спасибо волонтерам и бизнесу, которые возобновляют работу в Харьковской области, и тем, кто и не прекращал работать. Каждый на своем фронте мы делаем все, чтобы приблизить победу!" - добавил глава Харьковской ОВА.

  • 5 мая россияне нанесли ракетный удар Лозовской громаде, в результате чего пострадал частный дом и погибла пожилая женщина
  • 12 мая россияне обстреляли ракетами Лозовскую громаду, убив мирного человека.
  • 13 мая очередной гуманитарный груз уехал на Харьковщину.

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обстрелы
Харковщина
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