На Харьковщине продолжают обстреливать Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую

Об этом информирует в фейсбуке глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .



Глава области отметил, что возвращаться в освобожденные населенные пункты еще опасно, ведь оккупанты оставили после себя заминированные города и села.



"Наши Вооруженные силы оттесняют врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кроватки и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения.



Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", – пишет Олег Синегубов.



В Харьковской области продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру и доставлять гуманитарную помощь. Особое внимание уделяется жителям освобожденных территорий.



"Спасибо волонтерам и бизнесу, которые возобновляют работу в Харьковской области, и тем, кто и не прекращал работать. Каждый на своем фронте мы делаем все, чтобы приблизить победу!" - добавил глава Харьковской ОВА.

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