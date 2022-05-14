На Харьковщине продолжают обстреливать Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую
13 мая российские военные обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты области. В частности Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую
Об этом информирует в фейсбуке глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Глава области отметил, что возвращаться в освобожденные населенные пункты еще опасно, ведь оккупанты оставили после себя заминированные города и села.
"Наши Вооруженные силы оттесняют врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кроватки и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения.
Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", – пишет Олег Синегубов.
В Харьковской области продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру и доставлять гуманитарную помощь. Особое внимание уделяется жителям освобожденных территорий.
"Спасибо волонтерам и бизнесу, которые возобновляют работу в Харьковской области, и тем, кто и не прекращал работать. Каждый на своем фронте мы делаем все, чтобы приблизить победу!" - добавил глава Харьковской ОВА.
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