На Харьковщине правоохранители эксгумировали тела супругов, убитых россиянами
В селе на Купянщине правоохранители эксгумировали трупы двух человек — супругов, ставших жертвами вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По информации следствия, супруги погибли в середине сентября, в результате российских обстрелов села Куриловка Купянского района.
44-летний мужчина и 43-летняя женщина находились у подъезда дома в момент, когда россияне нанесли удар. Потерпевшие погибли на месте.
"4 мая прокурор окружной прокуратуры и следователь Купянского РИН ГУНП в Харьковской области эксгумировали тела погибших. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз", - пишет прокуратура.
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