На Харьковщине правоохранители эксгумировали тела супругов, убитых россиянами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По информации следствия, супруги погибли в середине сентября, в результате российских обстрелов села Куриловка Купянского района.

44-летний мужчина и 43-летняя женщина находились у подъезда дома в момент, когда россияне нанесли удар. Потерпевшие погибли на месте.

"4 мая прокурор окружной прокуратуры и следователь Купянского РИН ГУНП в Харьковской области эксгумировали тела погибших. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз", - пишет прокуратура.