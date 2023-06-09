На Харьковщине после российского обстрела произошли вредные выбросы в воздух
На Харьковщине жителей поселка Краснокутск, а также сел Качаловка и Любовка призвали не открывать окна и провести дома влажную уборку
Об этом сообщила глава Краснокутской поселковой общины Ирина Карабут.
"Сегодня ночью враг нанес удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры нашей громады. В связи с возникшим на предприятии пожаром произошли вредные выбросы в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.
Жителей пгт Краснокутск, сел Качаловка и Любовка, призывают: не открывать окна, произвести влажную уборку в домах и ограничить пребывание на улице в эти выходные.
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