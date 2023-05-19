Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в с. Снежковка Изюмского района на собственном дворе взорвался на неизвестном взрывном устройстве мужчина 69 лет. Устройство взорвалось, когда мужчина взял предмет в руки и пытался самостоятельно его обезвредить", - написал чиновник.

По его словам, пострадавший госпитализирован.

Синегубов в очередной раз призвал людей не трогать подозрительные предметы, а сразу вызвать спасателей.