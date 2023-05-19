На Харьковщине получил ранение мужчина, подобравший российскую мину на своем дворе
На деоккупированной Харьковщине гражданский подобрал российскую мину на своем дворе и пытался самостоятельно ее обезвредить. В результате взрыва мужчина получил ранение
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня в с. Снежковка Изюмского района на собственном дворе взорвался на неизвестном взрывном устройстве мужчина 69 лет. Устройство взорвалось, когда мужчина взял предмет в руки и пытался самостоятельно его обезвредить", - написал чиновник.
По его словам, пострадавший госпитализирован.
Синегубов в очередной раз призвал людей не трогать подозрительные предметы, а сразу вызвать спасателей.
- В Херсонской области уже четыре раза за последний месяц на минах взрывались тракторы.
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