На Харьковщине пограничники уничтожили дрон российских захватчиков с надписью "Вертолёт"
Пограничники на территории Харьковской области ликвидировали беспилотник российских захватчиков, на котором была надпись "Вертолёт"
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Пограничники в Харьковской области уничтожили российский "вертолёт", - пишет пресс-служба.
Квадрокоптер российских захватчиков украинские защитники границы отследили над своими позициями.
Российский беспилотный летательный аппарат корректировал работу танка, обстреливавшего подразделение пограничников.
Дрон российских захватчиков с надписью "Вертолёт" бойцы сбили из стрелкового оружия.
- 3 января украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. База находилась в местной туббольнице. В Генштабе подтвердили , что в результате поражения места сосредоточения оккупантов в Токмаке на Запорожье, потери россиян составили 80 человек убитыми и ранеными.
- С начала полномасштабной войны и до 5 января 2023 года РФ понесла потери в Украине, в том числе ликвидировано 109 720 захватчиков, 3041 танк, 1844 беспилотника, 284 самолета и 271 вертолет.
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