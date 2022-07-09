На Харьковщине пограничники уничтожили 5 оккупантов с помощью дрона
Украинские пограничники показали, как уничтожили на Харьковщине по меньшей мере 5 россиян с помощью дрона со взрывчаткой
Об этом Госпогранслужба сообщила в фейсбуке .
"Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил им взрывные подарки. Как следствие, в Россию отправят не менее 5 пакетов. А Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции", - подчеркнули в ГПСУ.
- 9 июля украинские десантники показали, как уничтожили девять российских танков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное