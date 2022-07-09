Об этом Госпогранслужба сообщила в фейсбуке .

"Дрон пограничников нашел на Харьковщине позиции оккупантов и доставил им взрывные подарки. Как следствие, в Россию отправят не менее 5 пакетов. А Силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции", - подчеркнули в ГПСУ.

9 июля украинские десантники показали, как уничтожили девять российских танков.

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