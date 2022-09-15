На Харьковщине пограничники освободили подростков, которых россияне неделю держали в подвале
На Харьковщине пограничники освободили пятерых подростков, которых россияне закрыли в подвале после фильтрации
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
"Как оказалось, четверо девочек и мальчик находились в подвале уже 7 дней, они рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале. Сейчас дети в безопасности", - отметили в ГПСУ.
- 13 сентября стало известно, что россияне устроили застенок в подвале Балаклеи на Харьковщине.
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