Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

"Как оказалось, четверо девочек и мальчик находились в подвале уже 7 дней, они рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале. Сейчас дети в безопасности", - отметили в ГПСУ.

13 сентября стало известно, что россияне устроили застенок в подвале Балаклеи на Харьковщине.

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