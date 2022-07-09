На Харьковщине пограничники обнаружили заминированный участок дороги
На Харьковщине пограничники нашли дорогу, заминированную 20 артиллерийскими снарядами
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
"При проведении контрдиверсионных мероприятий охранники границы обнаружили признаки дистанционного минирования на дороге, ведущей в Харьков. Об опасной находке сразу сообщили коллег из ГСЧС Украины", - подчеркнули в министерстве.
Пограничники обнаружили 20 артиллерийских снарядов калибра 152 мм, подключенных к дистанционному пульту на радиоуправлении. Взрывоопасные предметы изъяли. Затем их уничтожат.
- 8 июля украинские пиротехники обезвредили 1491 взрывоопасный предмет, в том числе 11 авиабомб.
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