На Харьковщине погиб гражданин Франции, воевавший в рядах ВСУ

Об этом сообщает RTL.

Отмечается, что французский боец погиб 25 июня в полевом госпитале Харьковской области. От полученных ран он был в тяжелом состоянии и не выходил из комы.

Молодой человек был в составе интернационального легиона, который воевал вместе с украинскими солдатами против армии России. Он вступил в ряды ВСУ 1 марта.

Согласно данным RTL, гражданин Франции получил ранения на Харьковском фронте в начале июня во время того же российского артиллерийского обстрела, во время которого погиб Вильфрид Блерио, еще один французский боец.



Адриен Д. – второй французский боец, погибший на фронте в Украине, после Блерио.

По информации RTL, в настоящее время в Украине воюют около полусотни французов.

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