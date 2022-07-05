На Харьковщине погиб гражданин Франции, воевавший в рядах ВСУ
Двадцатилетний Адриен Д. получил несовместимые с жизнью ранения во время российского артобстрела в начале июня
Об этом сообщает RTL.
Отмечается, что французский боец погиб 25 июня в полевом госпитале Харьковской области. От полученных ран он был в тяжелом состоянии и не выходил из комы.
Молодой человек был в составе интернационального легиона, который воевал вместе с украинскими солдатами против армии России. Он вступил в ряды ВСУ 1 марта.
Согласно данным RTL, гражданин Франции получил ранения на Харьковском фронте в начале июня во время того же российского артиллерийского обстрела, во время которого погиб Вильфрид Блерио, еще один французский боец.
Адриен Д. – второй французский боец, погибший на фронте в Украине, после Блерио.
По информации RTL, в настоящее время в Украине воюют около полусотни французов.
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