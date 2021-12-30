На Харьковщине поезд столкнулся с автомобилем: один человек погиб

Об этом сообщают в Нацполиции .



ДТП произошло около 8:00 29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района. Водитель ГАЗ-2752, 39-летний житель Первомайского, несмотря на запретный сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом.



Машинист скоростного электропоезда Близнецы-Харьков подавал звуковой сигнал и экстренно затормозил, однако избежать аварии не удалось. От полученных травм водитель автомобиля погиб на месте.



Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 5-10 лет тюрьмы.

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