На Харьковщине подали больше заявок на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье, - Шмигаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Харьковская область является лидером по поданным заявлениям на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье есть Восстановление: более 16 тыс. заявлений", - сказал он, подчеркнув, что нужно ускорить обработку заявлений.

На восстановление Харьковщины выделили 3,56 млрд. грн. из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры жилищного и общественного назначения, а еще 4,4 млрд. грн. помощи в этом году выделили местным бюджетам для реализации необходимых целей. Из резервного фонда регион получил 1,3 млрд грн на строительство фортификаций, то есть укреплений и оборонных сооружений.

"На восстановление областей Украины правительство уже выделило 60 млрд грн, задача местных властей - их эффективное использование", - сказал Шмигаль.

Он добавил, что для разминирования деоккупированных территорий всего в стране привлечены 26 машин, из которых 6 в Харьковской области, но правительство не прекращает сотрудничество с партнерами и привлечения их помощи к поставке новой техники.

Шмигаль также наметил приоритетные расходы для местных бюджетов: безопасность и оборона, социальные пособия, медицина, образование, критическая инфраструктура, быстрое восстановление.