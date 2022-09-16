На Харьковщине освободили 421 населенный пункт, - Кирилл Тимошенко
На территории Харьковской области Вооруженные силы Украины деоккупировали 421 населенный пункт
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Харьковщина - освобожден 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейская громада уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда направятся генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь", - сказал Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской громад уже получают пенсии.
На деоккупированных территориях Харьковской области восстанавливают жилье и критическую инфраструктуру.
"Пиротехнические подразделения ГСЧС работают над разминированием территории. За неделю разминированы более 24 га территорий и обезврежена почти одна тысяча опасных предметов", - добавил заместитель.
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
- 11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.
- Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
- Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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