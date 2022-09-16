Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковщина - освобожден 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейская громада уже получила более 100 тонн продуктов. Вскоре туда направятся генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая помощь", - сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской громад уже получают пенсии.

На деоккупированных территориях Харьковской области восстанавливают жилье и критическую инфраструктуру.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС работают над разминированием территории. За неделю разминированы более 24 га территорий и обезврежена почти одна тысяча опасных предметов", - добавил заместитель.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ за две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.

11 сентября в Купянске Харьковской области украинские военные получили российские дроны с документацией, которая поможет ВСУ уничтожать вражеские беспилотники.

Также на Харьковском направлении бойцы "Азова" и 14 ОМБр ликвидировали около 30 россиян, вражескую технику и склад боеприпасов.

12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.

Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.