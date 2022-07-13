На Харьковщине оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых
В Харьковской области 12 июля россияне убили гражданского, ранили еще пятерых, обстреляли дома и хозяйственные здания
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Террор мирного населения Харьковщины со стороны российских кафиров продолжается. Вчера враг обстрелял Индустриальный и Немышлянский районы Харькова, в результате чего 5 человек получили ранения. Сейчас они находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - подчеркнул он. .
В ночь на 13 июля россияне пытались нанести ракетный удар по городу из Белгорода, но ВСУ сбили ракету. Никто не пострадал.
Также оккупанты били из артиллерии по городам и селам Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского районов Харьковщины. Они повредили частные дома и хозяйственные постройки.
"В течение суток в Харьковской области ранения от российских обстрелов получили 5 мирных жителей: 2 человека в Харьковском районе, 1 человек в Богодуховском, 2 человека в Изюмском. К сожалению, в Слатино, Харьковского района, погиб 55-летний мужчина", - отметил Олег. Синегуб.
В Харьковской области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении захватчики сосредоточены на обороне удерживаемых позиций. В районе Изюма они вели штурм в сторону Довгенького. ВСУ дали россиянам отпор и заставили их отступить в Харьковской области.
- 12 июля в Институте изучения войны назвали неудачным российский штурм к северу от Харькова.
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