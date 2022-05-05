На Харьковщине оккупанты убили подростка и тяжело ранили двух человек, которые эвакуировали из Фельдман-Экопарка буйволов, - основатель парка
На Харьковщине 5 мая россияне обстреляли волонтеров Фельдман-Экопарка, эвакуировавших африканских буйволов, в результате чего погиб 15-летний парень, еще два человека получили ранения
Об этом в фейсбуке сообщил основатель экопарка Александр Фельдман.
"Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из Фельдмана Экопарка под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи", - рассказал он.
Погибшему подростку было 15 лет. Он помогал родителям кормить и вывозить животных. Александр Фельдман отметил, что молодой человек стал шестым погибшим среди работников экопарка.
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