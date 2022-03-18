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На Харьковщине оккупанты сняли фейковое видео с якобы раздачей продуктов местным жителям, - ОВА

18 мартa, 2022 пятница
13:00
война с Россией

В Липцах на Харьковщине россияне с подставными людьми сняли фейк о якобы раздаче продуктов местным жителям

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей Харьковской области доверять только официальной информации, поскольку РФ запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев.

По словам Олега Синегубова, на отдельных временно оккупированных территориях россияне пытаются создать себе показательный положительный имидж.

"Например, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой общины и якобы радуются "русским освободителям"".

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Новости
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фейк
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