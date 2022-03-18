На Харьковщине оккупанты сняли фейковое видео с якобы раздачей продуктов местным жителям, - ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он призвал жителей Харьковской области доверять только официальной информации, поскольку РФ запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев.



По словам Олега Синегубова, на отдельных временно оккупированных территориях россияне пытаются создать себе показательный положительный имидж.



"Например, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой общины и якобы радуются "русским освободителям"".

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