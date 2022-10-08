На Харьковщине оккупанты расстреляли в подвале четырех мирных жителей
В населенном пункте Купянск-Узловой были обнаружены четыре тела с признаками насильственной смерти
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в сентябре россияне во время оккупации Купянска-Узлового на Харьковщине расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них была владелица дома – 73-летняя женщина, а также соседская семья – 65-летняя женщина, ее внук и невестка.
Погибших похоронили родственники и соседи на территории их домов.
Отмечают, что на телах были обнаружены признаки насильственной смерти, а при осмотре места преступления были обнаружены гильзы от автомата Калашникова.
"У всех — пулевые ранения в области грудной клетки и головы. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
В настоящее время начато уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
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