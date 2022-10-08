Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре россияне во время оккупации Купянска-Узлового на Харьковщине расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них была владелица дома – 73-летняя женщина, а также соседская семья – 65-летняя женщина, ее внук и невестка.

Погибших похоронили родственники и соседи на территории их домов.

Отмечают, что на телах были обнаружены признаки насильственной смерти, а при осмотре места преступления были обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

"У всех — пулевые ранения в области грудной клетки и головы. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

5 октября на освобожденной Харьковщине обнаружили тела четырех мужчин: двое были мумифицированы, двое - замучены и с наручниками на руках.

6 октября в одном из районов деоккупированной Харьковщины на газопроводе обнаружили 104 мины, сброшенные туда россиянами.

7 октября ВСУ освободили поселок Подолы в Харьковской области.

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