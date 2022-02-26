На Харьковщине оккупанты расстреляли рейсовый автобус, пять человек погибли
26 февраля в результате обстрела оккупантами рейсового автобуса возле села Волохов Яр, Изюмского района Харьковской области, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Все пятеро погибших и шесть раненых - жители Торецкой громады. Они находились в рейсовом автобусе, попавшем под обстрел российских оккупантов в районе села Волохов Яр, Изюмского района Харьковской области.
Погибли две 42-летние женщины и трое мужчин, двое из которых - 2000 и 2004 года рождения. Возраст третьего погибшего уточняют.
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