На Харьковщине оккупанты расстреляли рейсовый автобус, пять человек погибли

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Все пятеро погибших и шесть раненых - жители Торецкой громады. Они находились в рейсовом автобусе, попавшем под обстрел российских оккупантов в районе села Волохов Яр, Изюмского района Харьковской области.



Погибли две 42-летние женщины и трое мужчин, двое из которых - 2000 и 2004 года рождения. Возраст третьего погибшего уточняют.

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