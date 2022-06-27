На Харьковщине оккупанты похитили чемпиона по велоспорту, детского тренера Александра Чуба, - Общественное

Об этом сообщает Общественное.

По словам сестры похищенного Яны Воловик, Александр был задержан 12 июня. О похищении брата Яна узнала, когда у пророссийских медиа появилось видео со спортсменом.

"На этом видео показано, что мой брат признается в том, что он хранил оружие для того, когда на территорию Купянска придут Вооруженные силы Украины. Мой брат не имеет никакого отношения к армии. Я считаю, что эти обвинения безосновательны. Просто он патриот, он волонтер, у него четкая проукраинская позиция", - отмечает Воловик.

Женщина уверена, что россияне заставили Александра говорить заготовленный текст на камеру. Сейчас ни она, ни родители не имеют представления о местонахождении молодого человека и об условиях его содержания.

"Распространяем в социальных сетях какую-то информацию с призывами, не знаю, к какой-то помощи. Родителей не пускают к нему, не дают никакой информации. Невозможно с ним ни по телефону, никак поговорить. Поэтому не знаем, еще ли он в Купянске, или его куда-то перевезли, мы не знаем, в каком он состоянии, или его пытали, или его избивали. Не знаем, жив ли он еще", — говорит Воловик.

О похищении Чуба областная федерация велосипедистов узнала от его воспитаников.

"Нам жаль, потому что это наш тренер, тренер детский. С очень интересными задумками. К сожалению, BMX теряет кадры. Купянск - это центр нашего велоспорта BMX. Мы его пока потеряли", - говорит глава Федерации велосипедистов Харьковщины Александр Заярин.

Родственники спортсмена обратились в правоохранительные органы и "Красный крест". Кроме того, подали заявления через государственных чат-ботов о поиске людей и обмене пленных.

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