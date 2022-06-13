Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.

Отмечается, что, по данным главы ТГ, 13 июня россияне обстреляли село Светличное. В результате вражеского огня был уничтожен сарай и поврежден жилой дом.

Кроме того, в селе Ивашки артснаряд попал в двухэтажное здание. В результате "прилета" выбиты окна и двери, повреждена крыша.

А в селе Александровка оккупанты разрушили пятиэтажное здание, в котором в результате взрыва также выбило окна и двери.

Погибших или раненых в результате обстрелов нет.

Ранее оккупанты обстреляли Прилуки на Черниговщине: зафиксированы "прилеты" трех ракет

В Харьковской области 12 июня россияне накрыли огнем Богодуховский район: повреждены дома

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