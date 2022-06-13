На Харьковщине оккупанты обстреляли три села Золочевской громады
Россияне накрыли огнем Светличное, Ивашки и Александровку Харьковской области
Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на главу Золочевской громады Виктора Коваленко.
Отмечается, что, по данным главы ТГ, 13 июня россияне обстреляли село Светличное. В результате вражеского огня был уничтожен сарай и поврежден жилой дом.
Кроме того, в селе Ивашки артснаряд попал в двухэтажное здание. В результате "прилета" выбиты окна и двери, повреждена крыша.
А в селе Александровка оккупанты разрушили пятиэтажное здание, в котором в результате взрыва также выбило окна и двери.
Погибших или раненых в результате обстрелов нет.
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