Об этом информирует в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

"Российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Утром 1 августа в Чугуевском районе рашисты попали в производство - разрушены здания и мощности.

В Богодуховском районе повреждено фермерское хозяйство, пожар был ликвидирован спасателями.

Российские оккупанты обстреляли с. Циркуны, Харьковского района. В результате поврежден жилой дом мирных жителей.

"Несколько раз нанесли удар по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения", - добавил Синегубов.

Глава Харьковщины подчеркнул, что украинские воины держат позиции и уничтожают врага: "В минувшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов".

По состоянию на 1 августа с временно оккупированных территорий Харьковщины удалось вывезти 872 человека.

В Харьков, по Салтовскому району, российские оккупанты нанесли удар. Пострадали два человека.

1 августа в американском Институте исследования войны сообщили, что армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковщины или в сторону областного центра.

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