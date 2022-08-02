На Харьковщине оккупанты обстреляли производственные здания, гостинично-ресторанный комплекс и жилые дома
За минувшие сутки, 1 августа, в Харьковской области оккупанты обстреляли производство, гостинично-ресторанный комплекс с хвойными насаждениями и жилые дома мирного населения
Об этом информирует в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .
"Российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Утром 1 августа в Чугуевском районе рашисты попали в производство - разрушены здания и мощности.
В Богодуховском районе повреждено фермерское хозяйство, пожар был ликвидирован спасателями.
Российские оккупанты обстреляли с. Циркуны, Харьковского района. В результате поврежден жилой дом мирных жителей.
"Несколько раз нанесли удар по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения", - добавил Синегубов.
Глава Харьковщины подчеркнул, что украинские воины держат позиции и уничтожают врага: "В минувшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов".
- По состоянию на 1 августа с временно оккупированных территорий Харьковщины удалось вывезти 872 человека.
- В Харьков, по Салтовскому району, российские оккупанты нанесли удар. Пострадали два человека.
- 1 августа в американском Институте исследования войны сообщили, что армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковщины или в сторону областного центра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.19
Покупка 39.19Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное