На Харьковщине оккупанты обстреляли колонну из 15 автомобилей с гражданскими: есть погибшие

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Люди выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района на частных автомобилях. Однако по дороге, рядом с пгт Старый Салтов колонну обстреляли русские войска.

"На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа", - говорят в прокуратуре.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сегодня, 6 мая, российская авиация нанесла удар по Одесщине, но надежно сработала ПВО.

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