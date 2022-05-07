На Харьковщине оккупанты обстреляли колонну из 15 автомобилей с гражданскими: есть погибшие
Оккупанты обстреляли колонну из 15 автомобилей с мирными жителями вблизи Старого Салтова в Харьковской области
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Люди выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района на частных автомобилях. Однако по дороге, рядом с пгт Старый Салтов колонну обстреляли русские войска.
"На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдено шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа", - говорят в прокуратуре.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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