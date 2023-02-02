На Харьковщине оккупанты минируют мосты и дороги, а на Донетчине готовят скрытую мобилизацию, — Генштаб
Оккупанты в Донецкой области собираются мобилизовать лиц с бронью от призыва, а в районе села Тавильжанки на Харьковщине готовятся минировать мосты, дамбы и переезды
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 февраля.
"В Горловке все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли 4 удара по районам скопления врагов и уничтожили российский дрон "Мерлин"
Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские военные уничтожили российский БПЛА типа Мерлин.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления противника.
Российская авиация пока не возвращалась из Беларуси на аэродромы постоянного базирования
Генштаб сообщает, что противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. В то же время было завершено совместное учение авиации РФ и Беларуси, однако российская авиация не возвращается из Беларуси на аэродромы постоянного базирования.
Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейни, Студенки, Катериновки, Вовковки и Волфина на Сумщине и Ветеринарного, Козачей Лопани, Стрилечей, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Вовчанска, Вовчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.
Ситуация по другим направлениям такова:
- Н Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеривка, Кисливка и Котляривка Харьковской области и Стельмахивка - Луганской.
- На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Червонопопивку и Диброву в Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневому влиянию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.
- На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Червоне, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы получили Херсон, а также Новокаиры, Червоный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятивка, Инженерное и Антонивка Херсонской области.
В течение 1 февраля оккупанты 34 раза открывали огонь по Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Известно о четырех получивших ранения людях.
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