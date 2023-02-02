Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 февраля.

"В Горловке все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - говорится в сообщении.

ВСУ нанесли 4 удара по районам скопления врагов и уничтожили российский дрон "Мерлин"

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские военные уничтожили российский БПЛА типа Мерлин.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления противника.

Российская авиация пока не возвращалась из Беларуси на аэродромы постоянного базирования

Генштаб сообщает, что противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. В то же время было завершено совместное учение авиации РФ и Беларуси, однако российская авиация не возвращается из Беларуси на аэродромы постоянного базирования.

Оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елиного Черниговской области; Муравейни, Студенки, Катериновки, Вовковки и Волфина на Сумщине и Ветеринарного, Козачей Лопани, Стрилечей, Глубокой, Терновой, Старицы, Гатища, Вовчанска, Вовчанских Хуторов и Охримовки Харьковской области.

Ситуация по другим направлениям такова:

Н Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеривка, Кисливка и Котляривка Харьковской области и Стельмахивка - Луганской.

враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеривка, Кисливка и Котляривка Харьковской области и Стельмахивка - Луганской. На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Червонопопивку и Диброву в Луганской области.

противник обстрелял Макеевку, Червонопопивку и Диброву в Луганской области. На Бахмутском направлении огневому влиянию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

огневому влиянию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа. На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области.

оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Червоне, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области.

обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Червоне, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы получили Херсон, а также Новокаиры, Червоный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятивка, Инженерное и Антонивка Херсонской области.

В течение 1 февраля оккупанты 34 раза открывали огонь по Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Известно о четырех получивших ранения людях.