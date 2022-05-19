Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера (18 мая, - ред.) только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 звонков", - заявила она .

По словам Денисовой, большинство звонков поступало из городов и сел Харьковской области, где Вооруженные Силы Украины освобождают украинские территории от российских оккупантов.

Сообщается, что в Изюме оккупанты насиловали девятилетних девочек-тройняшек на глазах у матери. В настоящее время дети имеют тяжелые травмы половых органов, а мать в шоковом состоянии.

Еще одна мама обратилась после того, как на ее глазах девятимесячную дочь россияне изнасиловали свечой.



Кроме того, Людмила Денисова сообщает о случае изнасилования годовалого мальчика двумя оккупантами, после чего он скончался. Также двое российских захватчиков совершили сексуальное насилие над девочкой двух лет, оставшейся после этого живой.



Также, по словам Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, оккупанты совершили сексуальное насилие в отношении мужчин 67 и 78 лет.

"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира", - добавила Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть военные преступления России против Украины.

Напомним, Еврокомиссия выделит 1,5 млн евро в поддержку украинских жертв сексуального и гендерного насилия.

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