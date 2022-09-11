На Харьковщине оккупанты бегут из Казачьей Лопани на Белгород, - мэр Дергачей

Об этом сообщил городской голова города Дергачи Вячеслав Задоренко.

"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - написал Задоренко.

Напомним, Зеленский сообщил о деоккупации еще одного населенного пункта Харьковщины

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