На Харьковщине оккупанты 4 дня удерживают в плену голову села
В Дворичной на Харьковщине оккупанты похитили голову села Галину Турбабу и удерживают ее в течение четырех дней
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Общественное .
"До того, как ее задержали россияне, она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория", - отметил он.
Об этом местные власти сообщают Офису президента и Минреинтеграции, а также пытаются держать связь с головами и старостами на захваченных территориях. Однако не всюду связь есть. Иногда головы и старосты населенных пунктов выходят туда, откуда можно позвонить по телефону. В ходе этого Харьковская ОВА рассказывает ситуацию на фронте и призывает органы местного самоуправления не сотрудничать с оккупантами.
"Мы общаемся о том, какие перспективы, как должны они сейчас организовывать ту или иную работу на местах, от чего следует воздержаться для того, чтобы не подпасть под признаки уголовного правонарушения "Государственная измена" в том числе", - уточнил Олег Синегубов.
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