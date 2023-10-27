На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Купянского района из-за постоянных обстрелов. Всего будут эвакуироваться из 10 населенных пунктов, где находятся 275 детей
Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram.
"На Совете обороны Харьковской области приняли решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами", - заявил Синегубов.
Эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы, где находятся 275 детей.
В частности, по словам главы Харьковской ОГА, согласно решению Совета обороны детям будет запрещено въезжать в указанные громады.
Он добавил, что дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
- 23 октября было принято решение о проведении принудительной эвакуации детей из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов Донецкой области.
- В частности, 25 октября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 10 населенных пунктах Купянского района состоится принудительная эвакуация семей с детьми.
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