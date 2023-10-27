На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад

Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram.

"На Совете обороны Харьковской области приняли решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами", - заявил Синегубов.

Эвакуации подлежат семьи с детьми из населенных пунктов: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы, где находятся 275 детей.

В частности, по словам главы Харьковской ОГА, согласно решению Совета обороны детям будет запрещено въезжать в указанные громады.

Он добавил, что дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Все эвакуированные будут обеспечены жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.