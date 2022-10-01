На Харьковщине обнаружили обстрелянную колонну автомобилей с 20 погибшими гражданскими
В Купянском районе Харьковской области обнаружена обстрелянная колонна автомобилей, в которой находились мирные жители
Ранее про расстрелянную колонну сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. Синегубов отмечает, что оккупанты нанесли удар по гражданским, пытавшимся уйти от обстрелов.
"Это жестокость, не имеющая оправдания", - написал глава Харьковской ОГА.
В настоящее время на месте преступления работают правоохранители и эксперты, проводятся следственные действия. Детали выясняются.
- В течение 30 сентября россияне обстреливали четыре района Харьковской области.
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