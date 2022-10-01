Ранее про расстрелянную колонну сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. Синегубов отмечает, что оккупанты нанесли удар по гражданским, пытавшимся уйти от обстрелов.

"Это жестокость, не имеющая оправдания", - написал глава Харьковской ОГА.

В настоящее время на месте преступления работают правоохранители и эксперты, проводятся следственные действия. Детали выясняются.

В течение 30 сентября россияне обстреливали четыре района Харьковской области.